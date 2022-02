Le-Havre. Le Havre : un homme blesse trois policiers après un contrôle pour tapage

Le samedi 13 octobre 2018, la police municipale du Havre (Seine-Maritime) est appelée pour un tapage nocturne, rue René-Baheux. Sur place, beaucoup de bruit sort d'un appartement. Ils interpellent un individu se présentant à la fenêtre. Ce dernier descend pour se présenter aux policiers. Quand il comprend qu'il sera verbalisé le jeune homme de 25 ans devient très violent.

Trois policiers blessés

Il va blesser trois policiers municipaux : un traumatisme crânien avec nez fracturé après un coup de boule (six jours d'ITT), une épaule démise (dix jours d'ITT) et des côtes cassées (six jours d'ITT) seront comptés.

Placé en garde à vue par la police nationale au commissariat central du Havre, il va minimiser les faits expliquant que les coups n'étaient pas volontaires. Après les confrontations la justice a décidé de le poursuivre en le convoquant le jeudi 4 juillet 2019.