Isigny-le-Buat. Les arrêtés de déconstruction des barrages du sud Manche signés !

Le Préfet de la Manche vient de signer les arrêtés qui autorisent les travaux de déconstruction du barrage de Vezins et du démantèlement du barrage de La-Roche-Qui-Boit, propriété d'EDF, à Isigny-le-Buat dans le sud Manche. Ces décisions s'inscrivent dans le prolongement de la déclaration du ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, qui annonçait en novembre 2017, la réhabilitation de la continuité écologique du cours d'eau dans la vallée de la Sélune. "90 km de cours d'eau seront entièrement ouverts à la reconquête de la biodiversité, notamment grâce au retour naturel d'espèces aquatiques emblématiques comme le saumon de l'Atlantique et l'anguille européenne", avait précisé le ministère en 2017.

Suspicion de pollution

Au préalable à sa destruction, une vidange du barrage de Vezins a été menée de mai à septembre 2018. Près de 500 000 m3 de sédiments sur lesquels il y avait suspicion de pollution avaient auparavant été confinés sur place, pour 20 millions d'euros, selon l'État. La dernière vidange intervenue en 1993 sur ce barrage avait provoqué une grave pollution de la baie du Mont, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Destruction à partir de 2019

La destruction du barrage de Vezins doit avoir lieu d'ici à l'automne 2019. La vidange du barrage de la Roche-qui-Boit doit intervenir à partir de 2020/2021, avait indiqué l'État.

Le barrage de Vezins (26 mètres de haut, 280 mètres de long), propriété de l'État, et celui de La Roche-qui-Boit, propriété d'EDF, datent respectivement de 1916 et 1926 et produisaient en 2012, 0,04% de la production électrique française.

Contestation

Une décision vivement contestée par l'association des "amis du barrage" et de certains riverains.