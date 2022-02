Caen. Zone Libre : la sortie de Bohemian Rhapsody dans la boîte à Musique

Bohemian Rapshody, film racontant l'histoire du mythique groupe de rock Britannique Queen et de son chanteur Freddie Mercury sort aujourd'hui. Bohemian Rhapsody c'est aussi le titre de l'une des plus grandes chansons du groupe, sortie le 31 octobre 1975, il y a 43 ans jours pour jours. Une chanson exceptionnelle à tous égards, tant par la forme puisqu'elle n'a pas de refrain et fait la part belle à plusieurs styles musicaux, que dans le fond, car elle est selon certains la chanson qui a permis au chanteur de Queen de faire son coming out. Cette chanson n'a jamais été enregistrée en live dans son intégralité mais heureusement le groupe l'a quand même emmenée sur scène comme ce 13 juillet 1985 au Stade Wembley de Londres.

