Baudre. Vegedream en showcase près de Saint-Lô

Les Bleus de 98 ont eu Gloria Gainor, ceux de 2018 ont Vegedream. L'interprète de "Ramenez la coupe à la maison", véritable hymne post-Coupe du monde, viendra chanter vendredi 14 décembre 2018 au Milton Club, à Baudre, près de Saint-Lô (Manche).

"Casse la démarche…"

Les adeptes de la démarche cassée de Samuel Umtiti et autres passements de jambes de Kylian M'Bappé pourront chanter avec Vegedream à l'occasion d'un showcase dans la discothèque, pendant lequel il interprétera également ses autres titres : Tout casser, La Fuite, Mama He, etc.

Le tarif de la soirée est fixé à 15 euros par personne. Des navettes gratuites permettront de rejoindre la boîte de nuit, sur réservation, pour vivre cette soirée… deux étoiles !