Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mardi 30 octobre

Bélier

Vous aimerez mettre les pieds dans le plat, ça, vous adorez, et surprendre votre interlocuteur le doigt dans le pot de confiture. Ça va chauffer.

Taureau

Vous jouerez les espions et faire de la détection. Vous avez le nez creux. On vous raconte des salades et ça vous énerve. À qui faire encore confiance ?

Gémeaux

Devant certaines injustices vous aurez la nette certitude que l'on utilise un épiphénomène pour le scénariser en vue de mettre sur le carreau l'un de vos proches. Pas joli, joli.

Cancer

Malgré tous les tutoriels possibles et imaginables vous aurez du mal à enfoncer un clou, ou presque. Vous avez perdu la foi en votre établi et la ponceuse, il faut sous-traiter.

Lion

Il y a des forteresses qui sombrent dans l'oubli. En amitié il en est de même. Un petit geste aux amis négligés ces derniers temps ne serait pas du luxe. Allez c'est promis ?

Vierge

Vous vous sentez au cœur d'un carrefour, les idées se bousculent, plus rien n'est stable. Une rénovation vers une certaine logique ne serait pas du luxe. Une véritable coquille vide.

Balance

Vous vous comportez en véritable novateur. Comment faire pour transmettre vos idées sans attirer les foudres et éviter les assauts. Les astres vous assurent de ne pas vous faire croquer vivant.

Scorpion

Bon, c'est vrai, il y eut bien des erreurs et des extravagances. Vous n'êtes guère épargné. On sait vous rappeler un passé un peu flou avec présomption de culpabilité notoire.

Sagittaire

Aucune intimidation ne vous empêchera d'aller jusqu'au bout de vos convictions. Vous vous considérez comme une ampoule électrique destinée à éclairer limpidement vos contemporains.

Capricorne

Dans le cadre professionnel vous êtes un véritable moteur tendant vers un développement et l'innovation. Les préjugés sont tombés, vous allez enfin pouvoir bosser librement.

Verseau

Pas de panique. Ne tenez aucun compte de quelques canulars possibles à votre endroit. Votre image n'est aucunement écornée. Les chiens aboient, la caravane passe.

Poissons

Parfois inquiet, que mijotez-vous ? voilà la question ! votre silence inquiète. On dirait que vous mettez la dernière main à un coup d'éclat. " Fouette cocher ".