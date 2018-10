Procès Bygmalion: Nicolas Sarkozy attend une décision sur ses recours

Tendance Ouest a écrit :

Yvetot : l'eau est à nouveau potable

La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mercredi 24 octobre 2018 que l'eau du robinet à Yvetot et dans quatre communes limitrophes est à nouveau consommable. L'eau avait été déclarée impropre à la consommation par la préfecture et l'Agence régionale de santé vendredi 19 octobre car elle était colorée ou trouble en raison "de particules d'argiles et de limons, remises en suspension par des tests hydrauliques effectués par l'exploitant".

Hier