Cargö : un éthylomètre en libre service

Mise en place au début du mois de mars, l’Alcoborne est située dans le "Club" du Cargö, juste à côté des vestiaires. Pour l’utiliser, vingt centimes d’euros sont demandés, afin d’obtenir un jeton et une sorte de paille, nécessaire pour le test électronique.



Avant de prendre le volant, testez-vous !

L’appareil fonctionne, tout comme celui des forces de l’ordre. Il vous est demandé de souffler un certain temps, et la machine calcule immédiatement votre taux d’alcoolémie. Entre 0,00 mg/l et 0,25 mg/l d’air expiré, tout va bien. Votre taux d’alcoolémie ne s’affichera pas. Ce ne sera pas le cas, s’il dépasse le seuil légal des 0,25 mg/l d’air (qui équivaut à un demi-gramme d’alcool dans le sang). "Nous ne voulons pas que la borne devienne une attraction ou un concours du plus alcoolisé, précise Jérémy Georget, président de Arts Attack. Il s’agit d’un accord avec les autorités locales et un engagement pour la sécurité !"

Pratique. Au Cargö, accessible à chaque concert, à côté des vestiaires (0.20 €). Infos au 02 31 86 79 31 et sur www.lecargo.fr. (crédit photo : Le Cargö)