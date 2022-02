Le-Havre. 200 kilos de cocaïne saisis au Havre : trois suspects mis en examen

L'enquête se poursuit après ce coup de filet des forces de l'ordre, mardi 16 octobre 2018.

Le procureur de la République du Havre (Seine-Maritime), François Gosselin, précise que trois personnes ont été mises en examen après la saisie de 200 kilos de cocaïne dans l'agglomération.

• Lire aussi : Des affrontements au Havre après la saisie de 200 kilos de cocaïne



Les suspects sont âgés de 23 à 32 ans. Deux sont visés pour association de malfaiteurs et importation de stupéfiants et ont été placés en détention provisoire. La troisième personne est soupçonnée de complicité et a été laissée libre.

Les suspects seraient déjà connus des services de police. Ils ont été placés en garde à vue mardi à l'issue de la saisie.

Une perquisition dans le quartier de la mare rouge avait d'ailleurs provoqué des affrontements entre des policiers et des habitants. L'enquête ouverte pour violences à ce sujet se poursuit.

