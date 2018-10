Normandie : 38 arrestations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants

38 personnes ont été interpellées à la suite du démantèlement d'un large réseau de trafic de stupéfiants opérant en Seine-Maritime et dans l'Eure, a-t-on appris vendredi 12 octobre 2018 auprès de la police.

Un an d'enquête

Quatre d'entre elles ont d'ores et déjà été mises en examen et placées en détention provisoire. "Après un an d'enquête, nous avons procédé mardi aux arrestations des trois revendeurs principaux, de leurs compagnes ainsi que des semi-grossistes et des petits revendeurs", a détaillé Nicolas de Golmard, chef de la sûreté départementale de Seine-Maritime, service enquêteur en charge des investigations avec la brigade de recherche de la gendarmerie de l'Eure et le groupement d'intervention régional.

"La tête de réseau est un Rouennais de 27 ans", a ajouté Nicolas de Golmard. "Lors des différentes perquisitions menées sur commission rogatoire, nous avons saisi près de 30 kilos de cocaïne, héroïne et cannabis, huit armes dont deux armes de guerre, ainsi que 100 000 euros d'avoirs criminels dont cinq voitures", a poursuivi le commissaire de police.

Intervention de la BRI

L'opération a été menée par 120 policiers, dont deux colonnes de la Brigade recherche et intervention (BRI).

"Une information judiciaire confiée à un juge d'instruction rouennais avait été ouverte en janvier", a précisé Nicolas de Golmard. "Sur ces six derniers mois, on estime qu'ils ont écoulé au moins 30 kilos de produits stupéfiants pour un bénéfice net d'environ 500 000 euros d'après ce que les suspects ont eux-mêmes reconnu en garde à vue", a précisé le chef de la sûreté départementale précisant "que ce réseau devait fonctionner depuis au moins deux ans".

Avec AFP