Rouen. Décoration : un simple miroir pour agrandir l'espace

Même si ce n'est qu'un stratagème, l'utilisation de miroirs dans un appartement, une maison ou une petite pièce, peut permettre de donner une impression d'espace supplémentaire. Car cet élément de décor peut, s'il est bien positionné, donner l'impression de repousser les murs. En effet, si l'une des vertus d'un miroir est de renvoyer votre image, ses propriétés permettent aussi qu'il reflète la lumière dans des parties sombres de votre habitat.

Des possibilités infinies

Placé dans des endroits stratégiques il peut donc troubler notre perception visuelle et donner ainsi une impression irréelle. Utiliser des miroirs avec des formes diverses, pas forcément ronds ou carrés, peut accentuer cette sensation de dynamisme dans la pièce.

Il est également possible de placer des miroirs sur deux murs en vis-à-vis pour donner une impression de profondeur et ainsi faire passer une pièce pour plus grande qu'elle ne l'est. Une astuce qui peut s'avérer utile dans des petites pièces comme les salles de bains.

Enfin, pour exploiter pleinement toutes les possibilités des miroirs, il ne faut pas hésiter à jouer sur les matériaux et sur les dimensions pour les adapter au mieux à la pièce et à sa décoration.