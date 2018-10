Rouen : place aux votes pour les projets citoyens

Ils étaient plus d'une centaine, il n'en reste plus que 31 à départager. L'appel à projets citoyens lancé par la ville de Rouen (Seine-Maritime), pour laisser les habitants faire des propositions, a connu un grand succès mais après une phase de collecte d'idées, l'heure de voter approche. Les Rouennais auront du mercredi 7 au dimanche 18 novembre 2018 pour s'exprimer en ligne sur un site dédié, mais ils peuvent déjà y retrouver une description des 31 projets citoyens.

"Il fallait y penser"

Dans le lot, on trouve notamment des projets d'aménagement de la ville et d'amélioration de la vie quotidienne, comme la création d'un espace de repos végétalisé pour mettre en valeur les ruines de l'ancienne église Saint-Vincent, dans le bas de la rue Jeanne-d'Arc, l'installation de cendriers pour recycler les mégots ou encore la mise en place d'oasis urbaines sur des trottoirs ou des places de stationnement pour y installer des végétaux.

"On a été intéressé par la simplicité de certains projets. Il fallait y penser, tout simplement", apprécie Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire en charge de la démocratie participative, qui espère recueillir un maximum de votes pour légitimer cette initiative. Au total, la Ville investira un million d'euros pour des projets qui seront développés sur trois ans, de 2019 à 2021. Il n'y aura donc pas qu'un gagnant, mais autant que possible tant que les budgets cumulés ne dépassent pas le million d'euros alloué. Le projet le plus cher est estimé à 250 000€, pour la réhabilitation de l'ancien poste de garde des abattoirs du quartier Grammont, et le moins cher est évalué à 2 000€ pour la création d'un espace de biodiversité dans le jardin de l'hôtel de ville.