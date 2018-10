Manche : Stéphane Travert n'est plus ministre de l'Agriculture

Il aura passé 16 mois au gouvernement : Stéphane Travert quitte le ministère de l'Agriculture, mardi 16 octobre 2018. C'est Didier Guillaume, ancien sénateur socialiste de la Drôme, qui prend sa place.

Le passage au gouvernement de Stéphane Travert aura été marqué par les États Généraux de l'Alimentation et la loi qui en est ressortie, dont le volet sur le glyphosate a cristallisé les débats. L'interdiction de l'herbicide d'ici trois ans n'est finalement pas inscrite dans la loi. Autre dossier épineux passé entre ses mains : celui de la pêche à la coquille Saint-Jacques, qui a entraîné des affrontements entre pêcheurs anglais et français.

• A lire aussi. Fin de la guerre à la coquille Saint-Jacques entre Français et Britanniques



Une question demeure cependant : Stéphane Travert va-t-il reprendre son poste de député de la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances/Valognes ? Depuis le début du mandat c'est Grégory Galbadon, son suppléant, qui occupe le siège à l'Assemblée Nationale. Cependant, Stéphane Travert n'a jamais quitté la Manche. On l'a vu à de nombreuses fêtes locales le week-end, comme dernièrement au festival de la Terre et de la Ruralité à Saint-Sauveur-le-Vicomte. "J'ai besoin de garder ce contact avec le terrain, avec les gens. De pouvoir échanger et partager avec eux. De sentir ce qu'il se dit" confiait-il à notre micro, le 10 avril à Paris.

Samedi 13 octobre 2018, le désormais ex-ministre partageait sur Twitter un pièce pour clavecin et piano intitulée "Je me souviens". Certains y avaient vu un message, pour signifier que son esprit serait bientôt loin du ministère de l'Agriculture...

Ma playlist du Samedi



Je me souviens (After the Gigue of J. S. Bach's Partita No. 1 in B-Flat ... https://t.co/GQwR97KyWH via @YouTube