Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole fait son entrée en Coupe de France

Après avoir remporté son dernier match de championnat face à Pau, l'équipe de Quevilly Rouen Métropole fait une parenthèse Coupe de France avec son entrée en lice lors de ce 5e tour, dans un déplacement à Yvetot le samedi 13 octobre 2018 à partir de 18 heures.

Attention au piège

Si le match sera déséquilibré sur le papier (Yvetot évolue en R1, soit trois divisions plus bas), il faudra tout de même se méfier de cette équipe qui jouera sur son terrain synthétique. Un plus face à une équipe pas habituée à ces conditions de jeu. De plus, la dernière expérience de QRM en Coupe de France s'était plutôt mal passée la saison passée puisque les Rouges et Jaunes s'étaient inclinés face à une R1 justement, Hazebrouck, lors de leur entrée dans la compétition.