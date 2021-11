Transfert de la clinique de Saint-Lô: La FHF relance le débat

En 2010, déjà, un premier projet, évoquant la fusion entre la clinique Guillard de Coutances et la Polyclinique de la Manche de Saint-Lô avait été débouté. un projet de la FHF considérait comme dangereux car il avait "pour effet de laisser tout le secteur géographique de Coutances sans couverture sanitaire, puisque l’Hôpital public de Coutances, qui n’a plus de chirurgie ni de maternité, est étroitement associé à la clinique de cette ville."

Deux ans après l’échec de ce dossier très controversé, un deuxième projet intitulé aussi « CENTRE HOSPITALIER PRIVE du Centre Manche » a été déposé officiellement en mairie d’Agneaux, ville contiguë de Saint-Lô, en vue de la modification du P.L.U. et à l' ’Agence Régionale de Santé.

Un projet qui selon la fédération hospitalière de France fait "état d’un simple transfert d'’emplacement, sans augmentation du nombre de lits" mais selon elle, "l’'extension est déjà prévue dans les plans comme le montre le dossier de la révision du P.L.U. d’AGNEAUX, il s’agirait "du même dossier qu'’en 2010, présenté de façon masquée pour ne pas subir de refus de la part des pouvoirs publics".

Un projet qui selon Claude Leteutre, député du pays d'Auge et président de la FHF Basse Normandie ,"n'’apporte aucune plus value en termes de santé publique, bien au contraire. Le risque de voir disparaître des soins de proximité sur le Coutançais est majeur et préjudiciable pour la population de ce secteur". Il estime d'ailleurs que , "l'’offre de soin actuelle entre l'’hôpital et la clinique actuelle de Saint-Lô est déjà très largement dimensionnée pour une ville de 19 800 habitants seulement…." ajoutant que "la perspective d’une concurrence frontale entre l’Hôpital et la clinique est réelle".

De son côté la FHF Basse-Normandie souhaite "une coopération public/ privé" et propose "de délocaliser la clinique de Saint-Lô à Coutances et de fusionner les deux cliniques du centre Manche là où c’est nécessaire…".

Le projet et la controverse autour de lui donc relancé. Le chantier lui, ne semble pas près de commencer...