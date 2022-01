Onze morts et scènes de désolation après le passage de l'ouragan Michael

Rétrogradé en simple tempête, Michael s'éloignait des côtes américaines mais les autorités craignaient un bilan plus lourd.

Au moins quatre personnes sont mortes en Floride où le cyclone s'est fracassé mercredi sur ses côtes, charriant alors des vents à 250km/h.

"Mon sentiment est qu'ils vont trouver davantage de victimes", a estimé vendredi sur CNN Marco Rubio, sénateur de Floride.

Même crainte du côté de l'agence de gestion des situations d'urgence. "Je m'attends à ce que le bilan augmente aujourd'hui et demain à mesure que nous circulons à travers les débris", a confié, également sur CNN, le patron de la Fema, Brock Long.

"C'était terrifiant"

Les secours sont notamment à pied d'oeuvre à Mexico Beach, petite cité balnéaire du "Sunshine State", totalement ravagée par Michael. Vidée de ses habitants, la ville ressemblait à un champ de ruines, les images aériennes montrant des maisons soufflées par la force des vents.

On n'entend plus que les alarmes anti-incendies et les engins de chantier qui déblayent les voies d'accès, a constaté un journaliste de l'AFP.

Malgré les consignes d'évacuation qui ont probablement sauvé de nombreuses vies, certains habitants de Mexico Beach étaient restés. Les survivants ont raconté l'enfer.

"On a eu très peur, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça", a confié à l'AFP Rose Loth, 53 ans.

"C'était lugubre, sombre, terrifiant, on avait l'impression que ça ne s'arrêterait jamais", a abondé Joyce Overstreet, 61 ans, propriétaire d'une société de fabrication de métaux.

A Panama City, à quelques kilomètres de là, la situation aussi était préoccupante: maisons totalement détruites, toitures arrachées, bateaux encastrés les uns contre les autres, arbres jonchant le sol.

Quelques kilomètres plus à l'est, la base aérienne de Tyndall, a été fortement touchée par l'ouragan.

"Les dégâts sur la base sont importants", a indiqué un communiqué diffusé jeudi.

- Cinq morts en Virginie -

Michael a aussi entraîné la mort de plusieurs personnes dans trois autres Etats.

"5 morts confirmés liés à Michael", ont écrit sur Twitter les services d'urgence de la Virginie vendredi. La tempête est passée sur cet Etat au sud de Washington jeudi soir en remontant vers le nord depuis la Floride.

En Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsqu'un auvent de garage a atterri sur sa maison, selon les autorités et en Caroline du Nord, Etat déjà durement touché par l'ouragan Florence le mois dernier, une personne a perdu la vie après qu'un arbre s'est effondré sur une voiture.

Le courant n'était toujours pas rétabli vendredi pour des centaines de milliers de foyers à travers plusieurs Etats du sud-est américain: près de 350.000 en Floride et plus de 500.000 en Virginie.

"Inondations, arbres abattus, routes closes et débris vont affecter le trajet du matin", a indiqué vendredi le Virginia Department of Emergency.

Sur les réseaux sociaux, les images postées par les internautes parlent d'elle même: routes et parkings de supermarchés sont submergés par la montée des eaux. Les services d'urgence de Virginie ont indiqué que 1.200 routes avaient été fermées.

Les Etats-Unis ont subi l'an dernier huit tempêtes de forte puissance et trois ouragans majeurs --Irma, Maria et Harvey. Ce dernier a provoqué 125 milliards de dollars de dégâts et partiellement inondé la métropole de Houston.

A LIRE AUSSI.

L'oeil de l'ouragan Michael frappe le littoral de Floride

Ouragan Michael: la reconstruction commence en Floride, au moins 5 morts

Scènes de dévastation en Floride après le passage de l'ouragan Michael

Ouragan Michael : le bilan monte à 11 morts, après le décès de cinq personnes en Virginie

L'ouragan Michael se hisse en catégorie 3, la Floride en état d'urgence