Cherbourg. Un pompier de la Manche à l'assaut de l'Everest

"On désire toujours ce que l'on n'a pas" se plaît à rappeler Thomas Dutheil. C'est peut-être pour cela que ce pompier âgé de 23 ans, né au bord de la mer, à Granville (Manche), aime par-dessous tous les hauts sommets. "On peut y faire un point sur soi-même", apprécie le jeune homme, qui exerce actuellement son métier à Cherbourg.

"Beaucoup le regardent, peu s'y aventurent"

Après une double ascension du Mont-Blanc, des voyages en Amérique Latine ou en Himalaya, il rêve de gravir la plus haute montagne du monde, l'Everest, qui culmine à 8848 mètres d'altitude. "Dans la vallée du Khumbu, beaucoup de trekkeurs le regardent, mais peu s'y aventurent" souligne le jeune homme qui a créé une association, Voyage autour du monde.

• AUDIO - La Normandie qui Bouge : Thomas le pompier à l'assaut de l'Everest



Vélo, course, natation, renforcement musculaire : quatre à cinq séances de sport par semaine sont nécessaires pour se préparer au grand voyage, programmé pour le printemps 2019. D'ici là, Thomas partira samedi 13 octobre 2018 pour une ascension "d'entraînement" sur l'Ama Dablam, qui culmine à 6856 mètres tout de même…

"Le sommet, ce n'est que la moitié"

Soutenu par la ville de Granville, l'Union départementale des Sapeurs-Pompiers ou encore l'Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers, Thomas Dutheil souhaite partager son aventure avec le plus grand nombre. "Quand je serai sur le sommet, j'afficherai mes sponsors, et les dessins des enfants qui me soutiennent" imagine le pompier. Même si une fois tout en haut de l'Everest, le défi sera loin d'être terminé… "On ne sera qu'à la moitié… Ce n'est qu'une fois de retour au camp de base que je me dirai : oui, je l'ai fait !".

Pour suivre le projet de Thomas et l'aider, rendez-vous sur la page Facebook Everest Défi par Voyage autour du monde.