Caen. Leaders Cup : Caen s'incline contre Evreux

Le Caen Basket Calvados boucle sa Leaders Cup par une défaite 69-76 contre Évreux (Eure) ce mardi 9 octobre 2018, troisième défaite en quatre matchs pour l'équipe d'Antoine Michon. Le match, assez peu riche offensivement fut assez équilibré dans un premier temps, avec peu de paniers mais beaucoup de suspense à la fin du premier quart (15-15) puis du deuxième (29-31), malgré les jolies dix minutes du jeune espoir Mel Esso Essis, recruté chez le champion de France manceau cet été. La deuxième mi-temps est déjà plus offensive, grâce à l'envie du désormais chouchou du public David Ramseyer, chaleureusement ovationné à sa sortie à la 27e minute.

Une fin de match difficile

Alors qu'on croit que le plus dur est fait pour le CBC qui mène désormais de 3 points (53-50) et semble avoir trouvé son rythme à l'entame du dernier quart, les locaux s'effondrent et encaissent la bagatelle de 19 points en 5 minutes (60-69 à la 35e). Trop pour Caen, qui ne trouvera pas la force mentale pour revenir dans la partie et sort de la Leaders Cup. Les choses sérieuses commencent vendredi 12 octobre à Blois (Loir-et-Cher) !

La réaction d'Antoine Michon, entraîneur de Caen

"Je trouve qu'on n'a pas fait une bonne prestation. On a bien entamé mais on s'est vite essoufflé contrairement à la semaine dernière. On a manqué de scoring, on ne prend pas ces petites bouffées d'oxygène et on est vite essoufflé, on a joué un peu à l'envers. Défensivement, chacun a inventé ses propres règles, on n'a pas respecté les règles sur le jeu d'écran par exemple, on était partout et nulle part".

La feuille de match

Caen - Évreux : 69-76 (15-15, 29-31, 53-50, 69-76)

Caen : Départ : Waldow 4, Brooks 14, Clerc 2, Pope 2, Norelia 7. Banc : Duwiquet 5, Esso Essis 2, Salmon (C) 18, Laurent 2, Ramseyer 13

Évreux : Départ : Scott 16, Booker 11, Kayembe 13, Bouquet 7, Ho You Fat 16. Banc : Léon (C) 4, Lavieille 5, Paschal 4