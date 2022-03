Caen. Basket : du mouvement au Caen Basket Calvados !

On connaît les deux premiers joueurs de l'effectif du Caen Basket Calvados pour la saison prochaine. Le premier est au club depuis la saison passée mais sera une "recrue" pour ceux qui n'avaient pas vu les matchs de Leaders Cup : Marc-Eddy Norelia reste en effet à Caen. Victime d'une rupture des ligaments croisés contre Évreux au mois d'octobre, le pivot haïtien avait vu sa saison terminée avant même d'avoir commencée. S'étant distingué par sa bonne humeur et son soutien à ses coéquipiers depuis le banc, le joueur de 25 ans s'exprimera désormais sur les parquets.

Aurélien Salmon en provenance de Boulazac

Autre recrue, Aurélien Salmon arrive de Boulazac, en Pro A ce samedi 9 juin 2018. Expérimenté (31 ans) et rompu aux joutes de Pro B où il a évolué 9 saisons, en plus de ses 5 ans dans l'élite, cet intérieur de 2m02 retrouvera son ancien entraîneur au CBC.

Ludovic Chelle direction Saint-Vallier

Vétéran de l'effectif depuis 2 saisons où son expérience et son calme ont toujours été un plus, l'arrière Ludovic Chelle ne sera plus caennais l'an prochain. À 35 ans, le Franco-Malien s'est engagé pour deux ans à Saint-Vallier, club ambitieux de N1, alors que Caen ne lui proposait qu'une saison de contrat.

