Caen. Basket (Pro B) : Caen ramené à la réalité par Nancy

Le match.

Après sa belle victoire à Blois samedi dernier, le Caen Basket Calvados est très vite redescendu de son nuage ce vendredi 19 octobre 2018 en s'inclinant lourdement 63-85 sur son propre parquet face à Nancy (Meurthe-et-Moselle), lui aussi candidat sérieux à la montée. Sans Jerrold Brooks blessé, mais avec un Pavel Marinov intéressant pour sa première à domicile, les débats n'ont pas été très équilibrés tant Nancy a frappé fort d'entrée avec quatre 3 points sur les 3 premières minutes. Avec une adresse bien moindre, illustrée notamment par les trois intérieurs Ramseyer, Norelia et surtout Waldow (13 petits points à eux trois), Caen était dans un mauvais soir, tandis que le Nancy du revenant Bastien Vautier était là pour dérouler son basket.

37 points pour Anthony Goods

C'était surtout la soirée d'Anthony Goods, l'arrière nancéien qui a signé la meilleure performance de sa carrière avec pas moins de 37 points, et un superbe 8/11 aux 3 points. Avec presque la moitié des points de son équipe, l'américain était tout simplement in-arrêtable pour le CBC, qui devra vite apprendre de cette claque pour repartir de l'avant à Chartres vendredi prochain.

La réaction.

Antoine Michon (entraîneur de Caen) : "On n'a pas pris le match par le bon bout, et d'entrée on les a mis en confiance. On a sombré petit à petit, on s'est accrochés par séquences, on n'est pas restés largués au score. Ce qu'on peut penser acquis après un match comme à Blois est souvent éphémère, on est vite redescendus de notre piédestal. On a des manques criants dans le secteur intérieur où on est dominés (...). Certains joueurs doivent élever leur niveau individuel et arrêter de chercher toujours des excuses ou de se plaindre qu'ils sortent. Ça fait du bien des fois une grosse claque, si on comprend pourquoi on l'a prise. Je vais échanger avec Brad Waldow, qui avait été très bon en Pologne, pour trouver quelques solutions parce que ça ne peut pas rester comme ça, peut-être qu'il ressent plus de pression en tant que joueur étranger, peut-être aussi que son surpoids ralentit son jeu".

La fiche.

Nancy bat Caen 14 - 24; 33 - 45; 52 - 67; 63 - 85

CAEN : Salmon 17 points, Marinov : 13 points, Duwiquet 12 points, Ramseyer et Clerc : 5 points, Norelia et Waldow : 4 points, Pope : 3 points, entr : Antoine Michon.

