Saint-Lô. Frelon asiatique : plus de 3 400 nids détruits dans la Manche

La lutte contre le frelon asiatique ne faiblit pas dans la Manche, où plus de 3 400 nids ont déjà été détruits depuis le début de cette année, c'est deux fois plus que l'année passée et les attaques suivent cette croissance, 258 personnes ont été victimes de ces frelons, une personne en est même décédée.

Le littoral le plus touché

Les conditions climatiques ont été très favorables au développement de la population du frelon asiatique, en particulier sur le littoral. La plus forte concentration de nids est observée sur le secteur de Donville-les-Bains, avec 12 nids au km² ! Les secteurs de Granville et d'Avranches sont aussi fortement impactés.

Antoine Metayer directeur de la FDGDON :

Antoine Metayer

Pour lutter contre ce frelon, le conseil départemental de la Manche, débloque 50 000 euros au profit de la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles qui fait appel à des entreprises spécialisées pour détruire les nids. 419 communes ont passé une convention avec cet organisme. Le coût de la destruction des nids, une centaine d'euros, reste à la charge des communes. Mais toutes n'adhèrent pas à cette convention, ce que déplore Jean Morin le vice-président du conseil départemental de la Manche :

Jean Morin

Avec l'automne et la chute des feuilles, le nombre de signalements de nids devrait exploser, selon la FDGDON, qui appelle à ne jamais détruire un nid soi-même, au risque de vous faire attaquer. Il convient d'appeler sa mairie. En cas de piqûres, il faut consulter un médecin ou se diriger vers les urgences en cas de piqûres multiples.

