Club Foot [REPLAY] : l'arbitrage, la Coupe de France et les sections sportives en débats

Le coin de pros :

- Le SM Caen est-il lésé par l'arbitrage en Ligue 1 ?

- Le Havre AC, pourquoi une telle irrégularité en Ligue 2 ?

Football Normandie :

-QRM (N1), le coup de gueule de Manu Da Costa et nouvelle carburation ?

- Coupe de France : en direct avec Ludovic Milliner (Agneaux FC, R2) qui défiera Granville (N2) lors du 5e tour.

Le débat :

- les sections football à l'école, utile ou pas ?

Bien des questions et toutes les réponses de nos spécialistes en plateau avant bien sûr, vos rubriques habituelles des Tops et Flops et des Pronos de la semaine spécialement dédiés à la Coupe de France !

À vos oreilles, régalez-vous :

L'équipe du soir :

Julien Hervieu, Cyril Capron et Aurélien Delavaud de Tendance Ouest, Johan "Coach" Gallon, Julien Caillard de RTL et Thomas Vauvy, joueur de Saint-Lô, N3.