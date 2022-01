Saint-Lô. Emploi en Normandie : Tendance Ouest recrute un animateur

• Expérience de 3 ans minimum.

• Connaissance des logiciels GSelector et Zetta.

• La maîtrise des techniques d'interview et des connaissances en logiciel de montage sont nécessaires.

• Le goût du travail en équipe, la rigueur, l'audace, la personnalité, le sérieux dans le travail, une très bonne élocution et la convivialité à l'antenne sont des qualités indispensables.

• Contrat en CDI à temps plein.

• Poste basé à Saint-Lô (Manche) à pourvoir dès maintenant.



Envoyez votre lettre de motivation, CV et maquette (flux et contenu) à: Jean-Baptiste BANCAUD – recrutement@tendanceouest.com

A LIRE AUSSI.

Emploi en Normandie : Tendance Ouest recrute un animateur