Rouen. Hockey sur glace (Ligue Magnus) : Rouen toujours poussif mais encore vainqueur face à Anglet

Le match.

C'est un début de match qui commence de la meilleure des manières puisque les Jaunes et Noirs inscrivent deux premiers buts par Florian Chakiachvili et par Joel Caron mais voient revenir les visiteurs avec une réduction du score de Arrossamena avant la fin du premier tiers 2-1. La marque allait etre alourdie dans le 2è tiers après que Alex Aleardi et Joel Caron donnaient trois buts d'avance aux locaux 4-1.

En prolongation...

Les Dragons allaient alors baisser de rythme et subir les foudres des Angloys qui revenaient à 4-3 dans ce 2è tiers avec des buts signés Yanick Riendeau et Robin Lamboley. Les joueurs de Fabrice Lhenry allaient même encaisser le but de l'égalisation à la 51è minute par l'intermédiaire de Sébastien Gauthier 4-4. Il fallait donc disputer une prolongations, comme contre Mulhouse mais cette fois, les Dragons n'attendaient pas les tirs aux buts et inscrivaient le but vainqueur par Anthony Guttig.

Au classement, les Rouennais restent à la 2è place avant de rencontrer les Boxers de Bordeaux, ce dimanche 7 octobre 2018 qui pointent à la 10è place (Bordeaux a pris neuf points de pénalité avant le début de saison et pourrait être à la 3è place de classement).

Les buts.

