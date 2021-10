Rouen. Hockey sur glace : avant les play-off, les Dragons de Rouen doivent battre le leader Grenoble

Grosse ambiance prévue ce mardi 20 février 2018 sur la glace de l'Ile Lacroix, où les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) recevront le leader Grenoble pour la 44ème et dernière journée de Saxoprint Ligue Magnus à partir de 20h, dans un match qui aura un enjeu énorme.

C'est à la fois un match au sommet entre le leader Grenoble et son dauphin, qui se tiennent en seulement un point après une lutte acharnée qui aura duré pour l'instant 43 matches, mais également un match à enjeu puisque le vainqueur de cette rencontre terminera premier de la saison régulière, profitera de l'avantage de la glace et affrontera le 8ème au classement.

La victoire sinon rien

Sur une mauvaise série de deux défaites avant la trêve olympique (Mulhouse et Bordeaux), les Jaunes et Noirs ont vu s'envoler la première place qu'ils avaient acquis quelques semaines auparavant.

Les Rouennais avaient remporté la première rencontre lors de la 2ème journée sur le score de 5-2 alors qu'ils s'inclinaient 3-2 lors du 2ème match à Grenoble. Une nouvelle défaite sur le score de 2-1 à Pole Sud oblige donc les joueurs de Fabrice Lhenry à s'imposer dans le temps réglementaire car, en cas de victoire en prolongations, les deux équipes auront le même nombre de points et seront départagés au niveau des confrontations directes.

Un match qui promet donc d'être électrique pour les deux équipes qui devront composer sans Matija Pintaric (JO) et Nicolas Ritz (suspendu) coté rouennais et sans le coach Edo Terglav, Bostan Golicic et David Rodman tous les trois également avec l'équipe de Slovénie aux Jeux olympiques.