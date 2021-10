C'est la chanteuse Marina and the Diamonds qui deux ans après la sortie de son tout premier album studio The Family Jewels, son second disque, Electra Heart, envahira les bacs le 30 avril prochain et assurera les premières partie de Coldplay en France.



Elle fera la première partie de Coldplay à Nice au Stade Charles Ehrmann le 22 mai ainsi qu'au Stade de France le 2 septembre.