Coutances. Handibase ouvre le sport adapté au plus grand nombre

Volley fauteuil, home ball, kinball… Autant de disciplines inconnues qu'il vous sera possible de découvrir à Coutances et au centre PEP de Montmartin sur Mer lors du Handibase.

Le vendredi 12 octobre sera une journée destinée aux scolaires. Sur la plaine des sports de Coutances, les élèves pourront rencontrer la marraine de l'événement, Marie-Amélie Le Fur, et participer à un entrainement d'athlétisme avec elle. Par la suite ils pourront échanger avec elle sur son histoire et sa carrière d'athlète handisport. L'après-midi, une animation sera organisée entre enfants valides et des enfants d'IME en situation de handicap.

Le samedi 13 octobre, le centre PEP de Montmartin sur Mer accueillera un grand nombre d'ateliers permettant au public de découvrir des disciplines inconnues et se familiariser avec les pratiques de sport adapté et le handisport.

Maxime Hérauville, agent de développement du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Manche, membre fondateur de l'Equipe Départementale Sport et Handicap, nous présente le programme de cette deuxième édition du Handibase.

