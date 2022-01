Caen. Calvados : les enseignants des classes ULIS sont mobilisés

Ils étaient une vingtaine réunie devant l'inspection académique à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), lundi 1er octobre 2018. Ils ? Les enseignants coordonateurs ULIS (unité locale d'inclusion scolaire) des collèges et lycées du Calvados. Ces classes permettent aux élèves en situation de handicap de s'intégrer en milieu ordinaire.

"Nous ne sommes pas une garderie"

"Les textes prévoient dix élèves dans un dispositif ULIS, explique Fadila Covillot, enseignante au collège Des Douits de Falaise depuis huit ans. Cette année j'ai 16 élèves". Ils ont tous des profils, des capacités scolaires et autonomies complètement différents. "Notre rôle c'est de les faire travailler. Nous ne sommes pas une garderie". Pour l'aider, Fadila Covillot dispose d'une seule AVS (auxiliaire de vie scolaire) pendant 16 heures. "J'ai deux élèves dans mon dispositif qui ont suivi des cours d'histoire en inclusion jusqu'à la troisième. Et cette année, j'ai un manque d'AVS, ça n'est plus possible pour eux de suivre un cours normalement".

Une délégation de trois coordonnateurs a été reçue par Olivier Turban, inspecteur chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés. "Nous sommes effectivement sur des effectifs élevés, reconnait-il, mais en deux ans nous sommes passés de 15,4 élèves à 14,4 en moyenne". Deux nouveaux dispositifs ULIS ont également été ouverts à Creully et Blainville-sur-Orne. Un constat qui reste en statu quo et qui est loin de satisfaire les enseignants.