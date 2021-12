Hors Normandie. Nouveau duo pour Vitaa: "Désaccord" avec Dadju

Vitaa propose une réédition de son album J4M sorti le 5 mai 2017. Cette réédition a même son propre nom: "Just Me, myself & moi-même" et elle est sortie vendredi 28 septembre 2018. A l'intérieur, 5 inédits dont "Bella Ciao" qui a cartonné cet été 2018, "Je te le donne" en duo avec Slimane et "Désaccords" avec Dadju.

Découvrez ce duo inédit:

Vitaa sera en concert mardi 13 novembre 2018 au Cargö à Caen et vendredi 16 novembre 2018 à l'Arcade à Notre Dame de Gravenchon.