Le-Havre. [Ligue 2] Metz-HAC : "il faut avoir une préparation chirurgicale"

Le Havre Athletic Club (Seine-Maritime) se déplace à Metz (Moselle) samedi 29 septembre 2018 pour la 9e journée de Ligue 2. Le coup d'envoi du match sera donné à 15 heures.

Les joueurs havrais, 6e du championnat avec 13 points, s'attaquent à un gros morceau puisque Metz est leader, avec 21 points. "Quand tu joues les meilleures équipes de ta poule, c'est forcément révélateur de ce qui va te manquer, de ta valeur, tes capacités et de ton état d'esprit car il faut faire une performance collective, un match très abouti, souligne le coach Oswald Tanchot. Quand tu rencontres ce genre d'équipe, tu en tires forcément des enseignements."

La meilleure attaque contre la 3e défense

Metz possède actuellement la meilleure attaque de Ligue 2, "si on n'est pas prêt dès le coup d'envoi, ce genre d'équipe te le fait payer direct donc il faut avoir une préparation chirurgicale", insiste Oswald Tanchot.

Mais le HAC a de quoi se défendre, avec justement la 3e défense du championnat. "Ça aide d'avoir du vécu avec cette défense et d'avoir affiché un certain niveau les années précédentes", estime le défenseur Denys Bain. D'autant que Metz reste sur une défaite, la semaine dernière face au Paris FC (2-1). "Ça va accroître leur esprit de revanche mais ça montre aussi que c'est faisable de les battre", note Oswald Tanchot.

Régularité

Face à cette équipe, le coach compte "ne pas avoir une attitude attentiste car ce n'est pas la solution et ce n'est pas notre façon de faire". Il faudra surtout s'améliorer en attaque car concernant la finition devant le but, "on n'a pas encore trouvé la solution" estime-t-il, ajoutant que "de toute façon, il va falloir s'habituer à avoir, soit une équipe du Havre qui concrétise très vite ses occasions, soit surtout, une équipe où les buteurs devront être partagés sur l'ensemble des joueurs offensifs car on n'a pas encore trouvé de joueur qui nous règle les problèmes offensifs".

Pour Denys Bain, "le fossé n'est pas si grand entre les deux équipes mais pour être performant, il faut être régulier et Metz affiche cette régularité, ils sont devant, ont creusé l'écart et nous, on est à la traîne parce qu'on n'est pas assez réguliers". Espérons alors que le HAC soit régulier, et ce, dans la victoire.