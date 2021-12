Hors Normandie. Remportez Fifa19 dans le Hit de la salle de Bains

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Cette semaine, gagnez Fifa 19 sur PS4 sorti ce vendredi 28 septembre 2018.

Le nouveau Système de contrôle actif révolutionne les contrôles et la frappe de balle en vous offrant plus de maîtrise, plus de fluidité, plus de créativité et vous reconnaîtrez aisément la personnalité des joueurs. Une large panoplie de nouveaux gestes s'offre à vous comme la feinte de contrôle, les volées en déviation et même d'autres animations techniques spécifiques, comme la feinte de Neymar, afin d'éliminer votre vis-à-vis et de vous créer des occasions de but

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!

