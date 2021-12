Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen s'attaquent aux Ducs d'Angers

C'est un nouveau test pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui, après quatre victoires en quatre matches, rencontrent les Ducs d'Angers sur la glace de l'île Lacroix. Le rendez-vous est donné vendredi 28 septembre 2018 à partir de 20 heures lors de la 5e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Creuser l'écart

Seuls 2e au classement, les Jaunes et Noirs auront la possibilité de creuser encore un peu plus l'écart qui les sépare de la 4e place occupée par les Ducs d'Angers avec déjà six points de retard.

Si les Normands ont remporté tous leurs matches, du côté angevin, le bilan est équilibré deux victoires pour deux défaites. Au rayon des victoires, on retrouve une grosse défaite à domicile contre Grenoble 10-2 et une défaite à Lyon 5-4 lors de la dernière journée. Les journées 2 et 3 ont été meilleures avec une victoire contre Bordeaux à l'extérieur 2-1 et à domicile contre Gap 3-2.

Les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront donc de continuer sur leur bonne série de victoires pour rester au contact des Brûleurs de Loups de Grenoble (seuls en tête avec 11 points mais qui comptent un match de plus) qui affronteront eux les Gothiques d'Amiens.