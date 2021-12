Caen. Débutez le Week-end avec 151 millions d'euros 

151 millions d'euros peuvent arriver sur votre compte banque dans les prochains jours, puisque cette somme astronomique est à remporter lors du prochain tirage de l'EuroMillions ce vendredi 28 septembre 2018 vers 21h50 sur TF1.

Pour jouer il faut donc choisir 5 numéros sur une grille allant de 1 à 50, mais aussi 2 étoiles numérotées de 1 à 12. Pour vous aiguiller, la Fdj signale que les numéros les plus sortis depuis 2 ans sont le : 20-17-23-48-44 et les étoiles 3 et 4. La grille ordinaire avec 5 numéros et 2 étoiles vous coûtera 2,50 € chez votre buraliste ou en ligne sur le site de la FDJ.