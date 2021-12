Hors Normandie. Découvrez la bande-annonce du film Nicky Larson réalisé par Philippe Lacheau

La première bande-annonce de l'adaptation cinématographique de la série "Nicky Larson" vient d'être révélée au public. Philippe Lacheau signe la réalisation et le scénario de cette nouvelle aventure tout en tenant le rôle principal aux côtés d'Elodie Fontan et de Tarek Boudali. Le long-métrage sera disponible dès le 6 février 2019 en France.

Le détective privé qui n'a peur de rien est de retour sur nos écrans. Sony Pictures France vient de dévoiler les premières images de l'adaptation cinématographique de la série "Nicky Larson", elle-même tirée du manga "City Hunter". Derrière et devant la caméra, Philippe Lacheau signe cette adaptation live, toujours accompagné de sa "bande à Fifi" composée d'Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Rebaptisé "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon", le long-métrage sortira le 6 février 2019 dans tous les cinémas de France.

Dans cette nouvelle aventure, outre ses qualités de garde du corps, Nicky Larson excelle en tant que détective privé. C'est pourquoi il est appelé pour récupérer un parfum aux vertus magiques. Un parfum qui rendrait celui qui le porte irrésistible, appelé le parfum de Cupidon... Mais entre sa mission à hauts risques et son amour (plus que modéré) pour la gente féminine, Nicky Larson et son équipier Laura Marconi ne sont pas prêts de se reposer.

Approuvé par Tsukasa Hōjō

Avec "Nicky Larson et le parfum de Cupidon", Philippe Lacheau signe son quatrième film en tant que réalisateur. Ce dernier a également écrit le scénario de cette adaptation qui a été approuvé par Tsukasa Hōjō, le créateur du manga "City Hunter". "Si [le scénario] ne lui plaisait pas, je pouvais rentrer chez moi. C'était un an et demi de travail qu'on mettait à la poubelle. Et c'était l'inverse, il a adoré le film", avait avoué Philippe Lacheau.

Le manga avait connu un vif succès à la télévision française dans les années 1990.

A LIRE AUSSI.

Casting à Rouen: une nouvelle émission de TV en perspective pour les enfants