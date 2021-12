Caen. [Dossier] Baisse du budget de l'État : le sport caennais inquiet

Silencieux, les mains dans le dos, Pascal Berthelin observe avec attention ses jeunes pongistes du Pôle espoir de Normandie à l'entraînement. Parmi eux, peut-être un futur champion national, voir olympique, qui sait. Pascal est Conseiller technique sportif (CTS) en Normandie depuis 20 ans. Le rôle de cet ancien pongiste de haut niveau : coordonner le pôle espoir à Caen, organiser des compétitions, des stages, etc. Le tout, en étant le relais de la politique menée par le ministère des sports.

Des cadres de l'État menacés de disparaître

Des CTS comme lui, la France en compte environ 3000. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Faire progresser le nombre de licenciés, détecter des talents et former de nouveaux cadres sont leurs principales missions. Mais aujourd'hui, leur statut est menacé. L'avenir de Pascal Berthelin incertain.

Pascal Berthelin, au fond, observe l'entraînement quotidien des jeunes espoirs pongistes caennais, ici au centre sportif de la Haie-Vigné. - Simon Abraham

La part consacrée au sport ne cesse de décroître dans le budget de l'État. 13,5 % de baisse en deux ans. Fin 2017, le monde du sport a subi la diminution brutale des emplois aidés. Puis, cette année, une baisse de plus de 30 % des crédits alloués au Centre National pour le développement du sport. Enfin récemment, le gouvernement a présenté sa volonté de faire à nouveau des économies. Ce sont 1600 postes de Conseillers techniques sportifs qui sont menacés de disparition. Près de la moitié du nombre total national donc. Le milieu caennais, comme partout ailleurs, est concerné par cette politique.

Patrick Osouf est le président du Comité départemental olympique et sportif du Calvados. Il regroupe les 52 comités sportifs du département. Cette annonce gouvernementale sonne comme un choc pour lui. "On s'est battus pour obtenir les JO, et là, le ciel nous tombe sur la tête", exprime-t-il. Des baisses budgétaires compatibles avec l'ambition d'Emmanuel Macron d'obtenir 80 médailles en 2024 ? "Absolument pas, c'est un contresens total", ajoute Patrick Osouf. "On n'a pas d'infos sur notre futur. On nous fait subir le poids d'une annonce, sans solutions", enchérit Pascal Berthelin.

Dans le milieu du basket caennais aussi, le mécontentement est omniprésent. En Normandie, ce sport est doté de deux CTS. Un chargé de la formation des joueurs et de la détection, l'autre de la formation des entraîneurs. C'est la tâche de Frédérique Pollet, installée au siège de la Ligue régionale de basket, à Hérouville-Saint-Clair.

Frédérique Pollet est CTS à Caen. Elle est chargée de former les futurs entraîneurs au niveau national. - Simon Abraham

Mais son emploi est potentiellement menacé. "J'ai un rôle clé. Qui va assurer cette charge de travail si le gouvernement supprime mon poste ?" C'est tout le système de la formation des basketteurs caennais et normands qui marche sur des œufs.

"Un sentiment d'injustice"

Pour éteindre l'incendie, la Ministre des sports propose que les CTS soient embauchés par les fédérations ou les collectivités territoriales. "Mais nous n'avons pas les moyens de nous payer des cadres d'État, estime Aristide Olivier, maire adjoint de Caen, en charge des sports. Nous finançons déjà assez les clubs locaux, notre priorité. Pour les CTS, on a atteint un niveau d'alerte." Pour les grosses fédérations sportives comme le football ou le tennis, ce transfert semble financièrement envisageable. "Mais pas pour des fédérations mineures comme le tennis de table", assure Pascal Berthelin.

L'État propose que la Fédération française de basket-ball prenne en charge le salaire des conseillers techniques nationaux, pour éviter les suppressions de poste. Impensable selon les acteurs sur le terrain. - Simon Abraham

Lundi 24 septembre 2018, Marie-Jeanne Gobert, élue communiste à Caen, s'est fait la porte-parole des mécontents du sport caennais. "Il règne un sentiment d'injustice", a-t-elle dit, en interpellant le maire, Joêl Bruneau.

L'élue a proposé de mettre en place un groupe de travail, pour rédiger "un appel que nous adresserons au gouvernement, à la Ministre des sports, ainsi qu'aux parlementaires de notre département leur demandant qu'ils votent un budget à la hauteur des grands évènements et des besoins du sport amateur." Car, pour l'heure, c'est 30 millions d'euros que l'État a décidé d'économiser dans ce secteur.