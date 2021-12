Hors Normandie. Lana Del Rey se dévoile dans son nouveau morceau, "Venice Bitch"

Révélée par "Vidéo Games" en 2011 Lana Del Rey s'est illustrée par la suite à travers "Born to Die" ou encore "Summertime Sadness". Malgré une discrétion plus marquée ces dernières années elle n'a néanmoins pas laissé tomber le chant et la musique, loin de là. Mardi 18 Septembre 2018, la star Américaine nous expose ce bijou musical de près de 10 minutes. Un laps de temps dans lequel Lana Del Rey dévoile des images un peu plus personnelles de sa vie tout en mêlant des captures filmées sur un tronçon d'autoroute Californien.

Ce clip à l'aspect "Super 8" apporte pourtant une nouveauté dans la carrière de la New Yorkaise, sa plus longue chanson depuis le lancement de sa carrière !

Une association de nostalgie et d'accords mélodieux actuels dont le mélange sonne très bien et propulse Lana Del Rey sur une nouvelle vague de fraîcheur de son chemin musical. On ne peut pas parler de tournant musical mais plutôt d'un désir de tenter un format court métrage aux longs passages instrumentaux ; le top avant le coucher.

Visiblement très apprécié par le public (la barre de like / dislike de Youtube nous donne déjà un indicateur), Lana Del Rey encaisse un nouveau bon point avant la sortie prochaine de son sixième album "Norman Fucking Rockwell", dont la sortie est annoncée début 2019.