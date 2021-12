Colleville-sur-Mer. Test ADN : il retrouve son père GI et découvre son frère américain

Un Français de 72 ans, André Gantois, a fait un test ADN car il voulait retrouver son père. On lui a toujours dit que c'était un Américain mais il voulait en avoir le cœur net. Il a découvert que son père s'appelait Bill Henderson, qu'il est décédé en 1997, qu'il était Américain et qu'il avait débarqué en Normandie en 1944. Il avait rencontré sa mère qui faisait alors partie de la résistance.

Un frère de l'autre côté de l'Atlantique

Par le biais de ce test, il a également découvert qu'il avait un frère, Allen Henderson, âgé de 65 ans qui habite Greenville en Caroline du Sud. Les photos ne laissent que peu de doutes sur la filiation. Ces deux frères avaient, chacun, réalisé un test ADN. Ils ont été mis en contact par le site My Héritage. Les deux demi-frères ont décidé de se rencontrer. Ils ont rendez-vous ce lundi 24 septembre 2018 à Omaha Beach (Calvados). Là où leur père a débarqué en 1944.

Un bonheur partagé sur les réseaux sociaux

Allen Henderson s'est réjoui, sur son compte Facebook, d'avoir retrouvé son frère : "après une vie de recherche, mon frère m'a trouvé ! Il dit que cette découverte vient "de changer nos vies pour toujours."

La traduction du texte : "L'an dernier, j'ai fait un test ADN via MyHeritage, sur un coup de tête, juste pour voir d'où je viens. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un e-mail de MyHeritage m'informant que j'ai frère en France et qu'il voulait me contacter.

Mon père a fait la seconde guerre mondiale en 1944-1945. Sa jeune femme est morte en couches alors qu'il était en formation de base. Immédiatement après, il a débarqué sur Omaha Beach à l'âge de 19 ans et a participé à des combats de Normandie en passant par le Luxembourg et l'Allemagne pendant un an.

Pendant son séjour, il a rencontré une jeune fille française qui avait rejoint les Américains dans le cadre de la Résistance française. En 1945, il revint en Amérique la laissant derrière lui, sans savoir qu'elle portait son fils. Au cours de sa vie, mon père n'a jamais su qu'il avait un fils en France. Il est décédé en 1997 sans le savoir. Mon frère André ne savait pas que son père était un soldat américain. Sa mère est morte lorsqu'il avait 15 ans et ne lui a jamais dit le nom de son père. Il a cherché toute sa vie sa famille américaine.

Le fils d'André, Alexandre, qui est avocat, a consacré d'innombrables heures à déverser des documents juridiques et des dossiers militaires américains pour aider son père à chercher des indices sur sa famille. En vain. À la demande de sa belle-fille, Carine, André a décidé de passer un test ADN il y a quelques semaines. J'ai fait le même test.



Il y a tellement de choses incroyables et miraculeuses dans cette histoire que ce serait difficile à partager ici, mais nous sommes tellement excités et aimons tellement notre famille française. André est maintenant à la retraite, mais a passé une partie de sa vie en tant que pasteur évangélique et n'a jamais perdu espoir que Dieu l'aiderait à découvrir sa famille un jour. Nous avons l'impression de les connaître pour toujours. André a une famille merveilleuse, des enfants et des petits-enfants. Ils sont tous incroyables !

C'est un peu surréaliste de découvrir notre famille en France. Nous communiquons avec eux presque tous les jours, grâce aux réseaux sociaux ! Quand j'ai vu sa photo, je savais qu'il n'y avait aucun doute qu'il était mon grand frère.

Je suis reconnaissant envers Dieu et MyHeritage d'avoir rendu cela possible et de changer nos vies pour toujours."