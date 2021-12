Vent: cinq départements du Grand Est placés en vigilance orange

Les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et le Bas-Rhin sont concernés par cette vigilance prévue jusqu'à lundi 6H00, selon Météo-France.

"Le vent souffle déjà fort sur les départements en vigilance orange avec des rafales observées, généralement comprises entre 60 et 80 km/h", est-il précisé dans un bulletin diffusé dans l'après-midi.

"Les violentes rafales vont se propager rapidement vers l'est (et) seront comprises entre 90 et 100 km/h, localement 100 et 110 km/h, voire un peu plus sur le relief vosgien", selon les prévisions.

"Plus à l'ouest, on a observé 107 km/h dans l'Aisne et 103 km/h dans l'Oise", est-il indiqué. Ces deux départements ne sont pourtant pas concernés par la vigilance orange.

"Ce coup de vent sera peu durable", a ajouté Météo-France.

Par précaution, la ville de Strasbourg a fermé à 15H30 cinq parcs et neufs cimetières municipaux.

En Lorraine, de nombreuses manifestations ont été annulées. A Nancy, les parcs et jardins sont interdits au public.

