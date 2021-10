Snoop Dogg, son dernier clip est interdit à la télévision avant 22h

L'autorité estime que "la présence d'images de consommation de drogues illicites, ainsi que la banalisation de ces pratiques justifient, conformément à la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et à la délibération du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de télévision", la diffusion à cette heure tardive.

Trace Urban diffusait pourtant jusqu'à présent ce clip avec un système de floutage sur certaines scènes litigieuses où les deux rappeurs américains fument des joints.

Le titre Young, Wild and Free fait partie de la bande-originale du film Mac and Devin Go To High School.