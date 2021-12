Ligue 1: duel d'Olympiques et retrouvailles attendues pour Ben Arfa avec Paris

En deux jours, le rapport de force s'est complètement inversé : pendant que l'OL signait un exploit sur le terrain de Manchester City (2-1), champion d'Angleterre sortant et candidat déclaré au sacre en Ligue des Champions, l'OM s'est écroulé à domicile contre Francfort en Ligue Europa (1-2) dans un stade à huis clos...

De quoi donner désormais au club rhodanien le statut de favori de cet "Olympico", surnom donné au duel entre les deux principaux concurrents -- avec Monaco -- pour la deuxième place du championnat derrière l'intouchable PSG.

Et pourtant, avant la démonstration livrée en Angleterre mardi par les coéquipiers de Nabil Fekir, c'est Marseille (2e, 10 points) qui se présentait comme le favori grâce à un meilleur début de saison, marqué notamment par le carton contre Guingamp (4-0) dimanche dernier.

D'autant plus que Lyon (7e, 7 points), déjà défait à deux reprises depuis le début de saison, a raté son entame de championnat et reste sur deux matches sans victoire. Mais l'histoire récente a montré que l'OL, surtout à domicile, a pris l'ascendant sur son rival dans les confrontations directes. La dernière victoire en L1 de l'OM en terre lyonnaise remonte même à... novembre 2007 !

Guingamp-Bordeaux, match de la peur

Moins de six mois après la finale de Ligue Europa, perdue par l'OM au Groupama stadium, les supporteurs marseillais n'auront pas l'occasion de faire entendre leur chant favori à l'encontre de Jean-Michel Aulas. Les autorités ont interdit leur venue en raison de l'antagonisme entre les deux camps et des dégradations perpétrées lors de cet événement.

Plus tôt dimanche, l'autre temps fort sera les retrouvailles entre Ben Arfa et le PSG, le club qui l'a privé des terrains depuis plus d'un an et demi.

L'heure de la revanche a-t-elle sonné ? Pour sa première avec le maillot breton, contre Jablonec jeudi en Ligue Europa, l'ancien joueur du PSG a marqué sur penalty (90+1), peu avant son entrée en jeu, pour offrir aux Rennais leur premier match de poules de C3.

Mais la bande à Thiago Silva, défait mardi en Ligue des champions à Liverpool (2-3), aura à cœur de rebondir pour balayer les critiques sur ses insuffisances... et de ne laisser aucune occasion à son ex-coéquipier de s'exprimer.

Le match de la peur entre les deux derniers du championnat Bordeaux, encore défait en Ligue Europa jeudi, et Guingamp, est déjà déterminant dans la course au maintien. Les Bretons n'ont toujours pas inscrit le moindre point.

Programme de la 6e journée de Ligue 1:

Vendredi

(20h45) Monaco - Nîmes 1 - 1

Samedi

(17h00) Lille - Nantes

(20h00) Reims - Dijon

Strasbourg - Amiens

Angers - Toulouse

Montpellier - Nice

Saint-Etienne - Caen

Dimanche

(15h00) Rennes - Paris SG

(17h00) Guingamp - Bordeaux

(21h00) Lyon - Marseille

