Caen. [Photos] La Foire de Caen a ouvert ses portes

La Foire Internationale de Caen (Calvados), édition 2018, a ouvert ses portes ce vendredi 21 septembre 2018 matin, à 10 heures. L'inauguration officielle a eu lieu en présence de Joël Bruneau, maire de Caen, Patrick Baudry, astronaute-conférencier ayant participé au premier vol franco-américain à bord de Discovery en juin 1985 et son Excellence Nguyen Thiep, ambassadeur du Vietnam en France. Cette année, en plus de son exposition inédite et interactive "Destination : l'Espace", la Foire accueille le Vietnam en invité d'honneur. Retour en son et en images sur cette première journée.

Des premiers visiteurs intrigués par l'exposition sur l'Espace. Impossible de lire le son.

Des guides sont à la disposition du public, tout au long de l'exposition, et partagent leur savoir sur les étoiles et les planètes. - Simon Abraham

Le Vietnam est l'invité d'honneur de cette édition 2018. De nombreux stands font découvrir la culture de ce pays asiatique. - Simon Abraham

Son Excellence Nguyen Thiep, ambassadeur du Vietnam en France, présent à l'inauguration, tout comme Patrick Baudry, deuxième spationaute de l'Histoire. - Simon Abraham

Une centaine de personnes a assisté à l'inauguration de l'édition 2018 de la Foire internationale de Caen, ce vendredi matin. - Simon Abraham