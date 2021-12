Caen. Foire de Caen : "L'espace fait lien entre chacun d'entre nous"

À quoi les visiteurs de la Foire internationale de Caen doivent s'attendre cette année ?

"À plein de choses ! Notamment à une grande nouveauté. Cette année, nous aurons à la fois une expo événement assez exceptionnelle sur le thème de l'espace et nous renouons avec la tradition d'un pays invité d'honneur, en l'espèce le Vietnam. Les spectateurs vont pouvoir découvrir la gastronomie de ce pays, assister à des spectacles folkloriques et déambuler dans un village d'artisanat. L'ambassadeur du Vietnam sera d'ailleurs présent pour l'inauguration."

Comment l'exposition a-t-elle été élaborée ?

"Nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires mais le partenaire déterminant dans cette exposition, c'est le musée de l'espace de Toulouse. Ils ont un travail pédagogique et scénaristique très fort. Nous avons profité de tout cela et évidemment, Caen Event a continué à produire et réaliser l'expo."

L'espace, c'est un fil rouge cette année ?

"Nous allons en effet retrouver l'espace dans beaucoup d'autres lieux que l'exposition. La 501e légion de Star Wars sera présente avec tout une série d'animations itinérantes. Un certain nombre d'exposants mettent leur stand aux couleurs de l'espace. C'est le cas du département du Calvados, notamment."

Avec un thème comme l'espace, l'objectif c'est record de fréquentation ?

"Nous espérons en effet attirer un public totalement intergénérationnel. L'espace fait lien entre chacun d'entre nous. Nous espérons renouer avec une fréquentation exceptionnelle, comme lors de la Route 66 en 2015."

