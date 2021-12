Saint-Étienne-du-Rouvray. Match, concert, séminaire : une application pour covoiturer en Normandie

Il ne s'agit pas de concurrencer les mastodontes du secteur comme le très connu Blablacar mais de proposer un service alternatif et complémentaire. "Il s'agit d'encourager le covoiturage sur des évènements précis", expose Julien Fichet. Le jeune entrepreneur a créé l'application Popsleigh qui est disponible gratuitement en téléchargement sur iOS et Android.

Des contraintes identiques

L'idée de cette application lui est venue lors d'un enterrement de vie de garçon. "J'avais commandé des taxis qui ne sont pas venus, alors nous avons choisi des Sam, poursuit Julien Fichet, et je me suis dit que nous aurions pu conduire d'autres personnes vers la boîte de nuit." Il fait le lien ensuite avec le covoiturage lorsqu'il y a recours quelque temps plus tard.

Le fonctionnement de Popsleigh se veut facile : "Il faut rechercher un événement sur lequel on va se rendre pour proposer ou bien rejoindre un covoiturage". Avantage principal de l'application : les covoitureurs se rendent sur le même événement et ont donc les mêmes contraintes en termes d'horaire et de lieu de rendez-vous.

Échanger entre covoitureurs

L'autre avantage que Julien Fichet n'a pas décelé tout de suite : le réseau qui se forme lors de covoiturage pour des événements d'entreprise. "Les covoitureurs ont un point commun pour échanger au long du trajet et peuvent ainsi étoffer leur carnet d'adresses", souligne le jeune entrepreneur.

L'application en est encore à ses débuts avec quelque 200 utilisateurs enregistrés. Des partenariats ont été signés avec plusieurs clubs sportifs de Rouen comme QRM, le RNR et le RMB, mais aussi le Kindarena et Rouen Normandy invest. Des clubs sont aussi partenaires à Reims et à Nantes où Julien Fichet partage son temps en plus de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) où il est incubé.

À l'avenir, Julien Fichet réfléchit aussi à travailler avec des entreprises pour encourager le développement du covoiturage des salariés entre leur domicile et le travail. "Nous créons du lien entre les utilisateurs et nous permettons aussi de redonner du pouvoir d'achat avec des frais qui sont partagés."

