Vrai ou faux. Thomas Pesquet à la Foire de Caen ?

Viendra ou viendra pas ? Les visiteurs de la Foire internationale de Caen (Calvados), qui démarre vendredi 21 septembre 2018, sont en droit de se poser la question de la présence, ou non, du plus Normand des astronautes français, Thomas Pesquet.

"Vous ne verrez pas Thomas Pesquet le jour de l'inauguration. Il a des obligations internationales", répond à la question Grégory Berkovicz, président de Caen Event, la société organisatrice de l'événement. Et d'immédiatement poursuivre : "Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir. S'il le peut, il est le bienvenu et il le sait. Et puis rassurez-vous : nous allons quand même vous emmener dans les étoiles avec un astronaute français, Patrick Baudry. Et lui sera vraiment très présent !"

"Il ne sera pas là juste pour couper le ruban. Il va rester avec nous toute la journée, faire des conférences, aller à la rencontre des visiteurs, dédicacer ses ouvrages… L'invité d'honneur, ça n'est pas seulement un beau cliché dans les journaux et sur les réseaux sociaux. C'est un moment de rencontre privilégié pour les visiteurs, avec des personnalités exceptionnelles."