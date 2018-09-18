Depuis janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017, un homme de 48 ans, sévit depuis une ville près de Rouen, sur un site internet bien connu, proposant offres et achats de biens divers. Plusieurs plaignants, disséminés sur tout le territoire français, ont dénoncé les agissements du prévenu lorsque, ayant passé des annonces recherchant un produit précis, ils ont été floués quand leur paiement n'a vu aucun envoi en retour.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de ventes fictives de places de concert, de téléphones portables haut de gamme, de consoles de jeux ou de billets d'entrée dans des parcs de loisirs. 11 victimes se sont fait connaître et ont déposé plainte contre le prévenu, lequel opérait selon le même mode opératoire : rendez-vous manqués, colis postaux envoyés vides contre mandats cash reçus à son domicile…

L'arnaque comme mode de vie

L'offre était alléchante tant le prévenu proposait des prix "cassés". Il avait cependant la naïveté de ne pas cacher son nom de famille ni ses coordonnées bancaires et informatiques. Après le dépôt de plainte, des victimes se sont vues, pour certaines, rembourser une partie de leur argent envoyé. Le prévenu, entendu, reconnaît les faits : "j'avais trop de dettes pour vivre", dit-il à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, vendredi 14 septembre 2018.

Il aura ainsi encaissé plusieurs milliers d'euros. La partie civile note que "des victimes modestes ont été abusées", tandis que le ministère public retient que "le prévenu a choisi l'arnaque comme mode de vie". La défense souligne que "le profil fragile du prévenu doit être pris en compte". Compte tenu d'un casier judiciaire affichant cinq mentions pour escroqueries, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de prison de 10 mois ferme dont quatre assortis du sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.