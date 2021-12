Rouen. À Rouen, trois hommes interpellés pour des vols à la roulotte

Les trois suspects ont été interpellés vers 3h50, lundi 17 septembre 2018, à Rouen (Seine-Maritime), rue de Campulley. C'est un témoin qui a donné l'alerte en les voyant fracturer des voitures. La description est donnée aux services de police qui organisent des patrouilles dans le secteur et finissent par repérer les suspects qui sont interpellés. Tous sont mineurs, âgés de 16 à 17 ans.

Six voitures visitées

Sur eux, les fonctionnaires retrouvent deux cartes bancaires, des éclats de verre qui correspondent aux vitres brisées des voitures, un couteau de chasse, de l'argent, des bijoux, un ordinateur portable, un autoradio et sept paires de lunettes de soleil. En tout, six voitures ont été visitées par les mis en cause.

Tous ont été placés en garde à vue.