Caen a vu rouge à Nice

“On s’est fait entuber”, a alors asséné Franck Dumas en référence à un pénalty non sifflé en faveur de ses joueurs et au carton rouge adressé à Aurélien Montaroup. Et il a eu bien tort de s’emporter, l’arbitre ayant sur ses deux actions décisives, pris certainement la bonne décision.

Les excuses promulgués par Franck Dumas sur le site officiel du club n’ont alors pas tardé, ce qui ne l’empêchera pas d’être convoqué prochainement par la commission de discipline de la ligue.



Brest pour se relancer

Côté terrain, ses joueurs ont livré une pâle copie en terre azuréenne avec une seule frappe cadrée en 90 minutes. Romain Hamouma sur un exploit personnel a manqué d’ouvrir le score en première mi-temps, bien avant que les Caennais n’encaissent un but en contre (50’). “C’est pas dramatique mais on avait envie de prendre des points à Nice, assurait le défenseur Jérémy Sorbon, après la rencontre. Nos bons résultats lors des trois matchs précédents nous ont fait du bien et il faut donc s’appuyer sur cette bonne dynamique avant de recevoir Brest”.

La réception des Bretons revêt d’autant plus d’importance que les Rouge et Bleu rencontreront les semaines suivantes deux cadors du championnat : le leader Montpellier et son actuel dauphin parisien.