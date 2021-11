Elbeuf. Trafic perturbé dans les transports de l'agglomération d'Elbeuf

Des perturbations sont à prévoir vendredi 14 septembre 2018 sur le réseau de transports en commun de l'agglomération d'Elbeuf (Seine-Maritime). Un préavis de grève a été déposé. "Les lignes A, C, E et 32 circuleront avec les horaires période bleue 'vacances scolaires'", indique le réseau Astuce. "Les lignes 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 311 ne circuleront pas."