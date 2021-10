La Pastilla, à l’entrée du Vaugueux

Ouvert depuis onze ans, La Pastilla a su se forger une clientèle d’habitués qui continue de s’étoffer. Seul restaurant marocain du secteur, il constitue une invitation au voyage, de l’autre côté de la Méditerranée. La décoration adaptée, avec des mosaïques aux murs et de légers voilages sur les tables, s’y prête. Le sourire des serveuses également.



Des plats généreux

La qualité des plats et la générosité des portions n’en demeurent pas moins ses points forts. Chaque jour, la maison propose une formule à 9,50 euros. Au programme, lorsque je suis entré : poulet olive citron ou brick et salade, dessert, puis thé ou café.

Mais je n’ai pu résister à commander un couscous trois viandes (15 euros), parfaitement équilibré... au niveau du goût. La personne qui m’accompagnait l’a d’autant plus apprécié, que partager ce plat demeure toujours un moment de convivialité très agréable.

La carte fait également l’éloge des traditionnelles tajines (14,50 euros), mais aussi du bœuf maghdor à l’œuf et aux oignons, ou du poulet aux pruneaux et au miel.

En dessert, certains apprécieront un bon thé à la menthe ou des spécialités marocaines comme le briouate, ce triangle aux amandes grillées. Enfin, les vins marocains sont également à l’honneur.

Pratique : La Pastilla au 3, rue Montoir Poissonnerie. Tél. 02 31 93 82 02.