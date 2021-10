Carte Blanche Spéciale : Dumas-Aulas, The Artists !

Le fumigène de Franck Du...jardin !

Nice, samedi soir dernier, coursives du Stade du Ray. Se pliant à l'obligatoire conférence de presse d'après-match, Franck Dumas n'a pas fait dans la demi-mesure. Alors que l'on pouvait s'attendre à des regrets quand aux divers manques de la soirée, le manager normand a encore joué du contre-pied en allumant copieusement Wilfried Bien l'arbitre du match.

Dans un langage fleuri, à base d'organes génitaux masculins notamment, Dumas n'a fait ni du Alexandre ni du Rolland, mais tout simplement du Franck. Et la note est légèrement différente.

Eructer après les arbitres était l'activité majeure du week-end dernier. A Brest, à Ajaccio, à Lyon ou encore à Rennes, chacun y est allé de son couplet. Mais que reprocher à l'arbitre de ce Nice-Caen finalement ? D'avoir oublié un penalty ? Faux ! La faute en question sur Hamouma était en dehors de la surface. Le carton rouge de Montaroup ? Faux encore. Un middle-kick dorsal, bien qu'asséné à un ancien havrais est effectivement passible d'exclusion. Dans ces conditions, on peut donc tous faire comme Jean-Michel Aulas, fustigeant le sifflet de Fredy Fautrel à base de temps additionnel et d'insinuations, donc à base de rien.

Pour expliquer une défaite ou simplement une non-victoire, les solutions sont multiples mais en ce merveilleux week-end pour le cinéma français, pas question de jeu de football, de tactique, de mauvais placement ou d'erreur individuelle. Jean-Michel Aulas et Franck Dumas ont choisi l'option de l'illusion. Ou quand l'écran de fumée devient fumigène. Pensionnaires attitrés des LFP Studios, le président lyonnais et le manager de Caen ont parfaitement récité leur texte.

Dans le Rhône, le OSS 117 nid d'espions a fait fureur. A Nice, c'est la version X du Brice local qui a permis à l'assistance de se rendre compte des difficultés d'un seul être humain sans gonades face à 22 autres pourvus, pendant une heure et demie.

Mais où avions nous la tête ? Nous, pauvres lobotomisés du ballon rond enfermés dans notre série « 38 matches chrono », n'avions rien compris, une fois de plus ! Jean-Michel...Hazanavicius et Franck Du...jardin ont juste voulu rendre hommage au Cinéma français en évitant soigneusement bien sûr, de parler de leur hobbie qu'est le football et des prestations de leurs seconds rôles et figurants du soir. De quoi séduire le jury de la LFP Ethics Commission... Conscient de son statut et du duel avec Jean-Michel Hazanavicius en vue du prochain palmarès, Franck Dujardin a anticipé en livrant un premier message à son public dès dimanche, avant que son producteur Jean-François Langmann n'essaie de mettre des bâtons dans les roues de son adversaire le lendemain, en pointant du doigt les effets de répétition utilisés par ce dernier.

La lutte s'annonce âpre et indécise entre ces deux monstres sacrés du cinéfoot. D'ores et déjà favoris de la prochaine cérémonie, les deux « Artists » du week-end peuvent déjà préparer leurs discours de remerciements...