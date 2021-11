Honfleur. Honfleur : 55 personnes évacuées et six confinées après une fuite de gaz

22 sapeurs-pompiers en provenance des centres de Honfleur, Touques, Lisieux et Caen (Calvados) sont intervenus ce mercredi 12 septembre 2018, peu avant 14 heures, pour une procédure gaz renforcée au cours Albert-Manuel à Honfleur.

C'est l'arrachement d'une canalisation de quatre bars, lors de travaux de terrassement, qui a causé la fuite de gaz et qui a nécessité la purge complète du réseau de gaz.

Six personnes confinées et 55 autres évacués

L'action des sapeurs-pompiers a permis, de sécuriser la zone lors des travaux d'obturation et de procéder au confinement de six personnes et à l'évacuation de 55 autres.

Les habitants ont pu regagner leurs foyers, cependant 800 foyers sont privés de gaz pendant une durée de 24 heures maximum.